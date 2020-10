Cambiasso: “I centravanti? Importanti non solo per i numeri. Ibrahimovic e Lukaku…”

Esteban Cambiasso, a margine dell’evento del Festival dello Sport dedicato al calcio argentino, ha parlato anche ai microfoni di Skysport: «Papu Gomez? Nella Nazionale questa è la storia di sempre. Mi è dispiaciuto non abbia trovato spazio, ma per l’età perché quelle sono le ultime possibilità di giocare. Però lui è riuscito a dimostrare il suo livello alto». Numeri 9? Tutti fondamentali, normalmente quando si parla di dipendenza del centravanti si guardano i numeri ma sono fondamentali anche per i gol che fanno gli altri. Ibrahimovic fa segnare tanto tutti i giocatori che sono attorno a lui, come Nocerino. Crespo diceva che con lui ha segnato di più e anche i centrocampisti segnano di più con lui. Non si può parlare di dipendenza dal 9 solo per i gol. Le squadre italiane stanno avendo grandi centravanti e mi fa piacere per il calcio italiano».

(Fonte: SS24)