Cambiasso: “Onana? Non si capisce come difenda lo United. All’Inter invece…”

Ancora una volta nell'occhio del ciclone. André Onana è protagonista negativo di Galatasaray-Manchester United di stasera, con evidenti responsabilità in almeno due gol della squadra turca. Negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha però spezzato una lancia in favore dell'ex portiere dell'Inter.

Queste le sue considerazioni sul momento che sta attraversando l'estremo difensore camerunense: "Passato da un estremo all'altro, da una squadra ben organizzata a una che non capiamo ancora come difende e come attacca. Il Manchester United è difficile da inquadrare come squadra, va a sensazione".