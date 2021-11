Cambiasso: “Speriamo l’Inter passi. C’è un solo imperativo contro lo Shakhtar”

Di notti europee decisive in maglia nerazzurra ne ha vissute tante, Esteban Cambiasso. Anche oggi l'Inter è chiamata a una grande prestazione

Di notti europee decisive in maglia nerazzurra ne ha vissute tante, Esteban Cambiasso. E, come allora, anche oggi l'Inter è chiamata a una grande prestazione e a un risultato positivo per guadagnare gli ottavi di finale di Champions League, che mancano ormai da troppo tempo. Ecco le parole del Cuchu a Sky prima del match di San Siro contro lo Shakhtar: