Cambiasso: “Risultato positivo con la Juve rilancerebbe l’Inter in campionato”

«La sfida con il Barcellona ha rilanciato l'Inter nei gironi per passare gli ottavi. Un risultato positivo a Torino potrebbe rilanciare i nerazzurri nella corsa scudetto. Il passo del Napoli è magnifico e l'Inter deve sperare che arrivi qualche momento negativo per il Napoli. Vincere a Torino vorrebbe dire tanto. Quanto al gioco in sé può incidere il minutaggio di Chiesa: se giocasse pochi minuti, l'Inter potrebbe riuscire a dimostrare di essere più forte». Così Esteban Cambiasso, su Skysport, ha parlato della sfida tra bianconeri e nerazzurri che si giocherà domenica sera alle 20.45.