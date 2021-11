Cambiasso: “Inter, riparti mentalmente: scorda l’andata. Correa ha caratteristiche…”

L'ex centrocampista nerazzurro avvisa i giocatori nerazzurri: non devono sottovalutare l'impegno contro la formazione moldava

«Vero che ha vinto all'andata ma deve pensare che sta affrontando la squadra che ha battuto il Real Madrid e lo Shakhtar e che l'affronterà in casa. Secondo me lo sbaglio lì potrebbe essere rimanere nella prova convincente di San Siro. Quella dà consapevolezza ma non basta e non ci si può rilassare perché in Champions non puoi permetterlo», le parole dell'ex centrocampista nerazzurro.