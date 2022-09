Cambio modulo? Difficile Inzaghi lasci il 3-5-2. Ma c’è da mettere mano alla difesa

Simone Inzaghi rimarrà fedele al suo sistema di gioco per l'Inter, anche se in fase difensiva c’è da sistemare qualcosa. La difesa, punto di forza degli anni passati, non dà più quelle garanzie.

"Ma semplificando, non aumentando caos e disorientamento: Inzaghi a Udine ha utilizzato addirittura quattro terzetti diversi davanti a Handanovic, complice anche il cambio precoce di Bastoni, uscito furibondo come chi ha subito un’umiliazione pubblica e immeritata. La sostituzione di Acerbi nel finale (sull’1-1) ha portato al terzo cambio di posizione di Skriniar, che è al di sotto dei propri standard dopo il ritardo nella preparazione e soprattutto è stato distratto dal mercato per tutta l’estate e continuerà ad esserlo: con realismo, sarà dura per l’Inter trattenerlo a scadenza di fronte a un nuovo, atteso, assalto del Psg. Pure De Vrij è in scadenza, ma soprattutto in sofferenza. La concorrenza dell’ultimo arrivato Acerbi in questo senso può fare solo bene", aggiunge il quotidiano.