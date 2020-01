MD – Barcellona, cambio Valverde-Xavi questione di tempo: era già deciso per l’estate, ma…

Sembra solo questione di tempo prima che il Barcellona decida di cambiare allenatore, esonerando Valverde e promuovendo sulla panchina blaugrana Xavi Hernandez. Lo sostiene Mundo Deportivo, secondo cui l’avvicendamento alla guida della squadra era già stato deciso per l’estate, ma potrebbe essere anticipato a causa degli ultimi risultati deludenti.

In particolare, secondo la testata, questa sarebbe la terza volta che il presidente del Barcellona, Bartomeu, prova a portare Xavi al Barcellona come allenatore. Il primo tentativo è arrivato nel 2014, quando Martino minacciava di dimettersi, e il numero uno blaugrana aveva pensato all’ex centrocampista come allenatore-giocatore; poi, nel 2016, il club gli aveva proposto di prendere in mano il Barça B, seguendo così le orme di Guardiola e Luis Enrique. All’epoca, però, Xavi aveva rifiutato, dato che voleva continuare a giocare.

Ora la possibile svolta. Una svolta che vede come spettatrice interessata l’Inter. Dal futuro di Valverde, infatti, potrebbe dipendere anche quello di Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato per il centrocampo nerazzurro.

(Fonte: Mundo Deportivo)