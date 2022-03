Social / Camerun ai Mondiali, la gioia di Onana: “I sogni diventano realtà!”

Il portiere, destinato a indossare la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione, esprime tutta la sua gioia

Ci sarà anche il Camerun di Andre Onana ai prossimi Mondiali. La formazione africana, grazie al successo nello spareggio contro l'Algeria, ha conquistato il pass per Qatar 2022. Il prossimo portiere dell'Inter ha espresso sui social tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: "I sogni diventano realtà. Difenderemo il nostro Paese al Mondiale in Qatar. I leoni non si arrendono mai, fino all'ultimo respiro c'è speranza. Impossibile non è camerunense!".