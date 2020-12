Inter, punti da mettere in saccoccia prima della settimana più delicata

Mancano due partite alla pausa di Natale e l’Inter dovrà affrontare lo Spezia a San Siro e il Verona in trasferta. Riprenderà a giocare il 3 gennaio in casa con il Crotone e poi ci sarà da affrontare la Sampdoria per la Befana. Dopo cinque vittorie consecutive c’è davanti ai nerazzurri la possibilità di fare punti e di battere il filotto fatto da Conte all’inizio della scorsa stagione: sei vittorie consecutive. Finora è arrivato a cinque. Serve raccogliere quanti più punti possibili perché poi arriverà una settimana delicata: quella dal 9 al 17 gennaio quando ci saranno da affrontare prima la Roma all’Olimpico e poi la Juventus a Torino. E saranno due prove del fuoco.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)