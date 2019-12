Serie A, la campagna anti-razzismo fa discutere. La Roma: “Siamo molto sorpresi nel vedere…”

“L’AS Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo”.

E’ questo il commento della Roma in merito alla campagna anti-razzismo promossa dalla Serie A nella giornata di oggi nel corso della quale è stato presentato il “trittico di scimmie” di Simone Fugazzotto, una delle iniziative promosse dalla Lega Calcio nella lotta al razzismo.