Campagna: “L’aspetto difensivo dell’Inter è straordinario. Conosco Conte, mi ricordo…”

Ospite a Sky Sport, l'allenatore di pallanuoto elogia il grande lavoro di Conte sulla panchina dell'Inter

"Al terzo anno vinse con 102 punti, significa che sei un martello dal punto di vista motivazionale. L'Inter la tiene sulla graticola, sa benissimo come concentrarsi sui punti. Chi fa delle critiche al gioco, magari sono legittime sotto certi punti di vista, ma secondo me non gioca male. Da allenatore guardo prima la difesa, l'aspetto difensivo dell'Inter è straordinario. Per quanto io sia innamorato della Juventus, riconosco il grande lavoro che sta facendo Conte quest'anno".