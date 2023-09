CdS – Campionato strano. Inter, ko col Sassuolo dopo aver sbriciolato il Milan

"Siamo di fronte al campionato più strano degli ultimi anni, il campionato delle imperfezioni, dei pronostici buttati all’aria, delle certezze sgretolate nel giro di una partita. Inter a punteggio pieno, miglior attacco e migliore difesa del campionato, capace di sbriciolare il Milan che, a sua volta, si era presentato al derby con tre vittorie in tre partite. Questa Inter, che già a San Sebastian col Real Sociedad e in parte anche a Empoli, aveva lasciato una sensazione non proprio di splendore, ha perso a San Siro col Sassuolo la prima volta in questa stagione".