Uefa, UFFICIALE: cancellata l’edizione 2020/21 della Youth League

La Uefa ha ufficializzato la cancellazione della competizione: "Decisione presa per proteggere la salute dei giovani calciatori"

Brutta notizia per gli appassionati di calcio giovanile: la Uefa ha ufficializzato la cancellazione dell'edizione 2020/21 della Youth League, competizione riservata alle migliori formazioni Under 19 d'Europa. Questo il comunicato: "Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso oggi di cancellare l'edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di Covid-19 e dei suoi effetti sullo svolgimento delle competizioni.

Purtroppo, allo stato attuale, non sussistono le condizioni per far riprendere questa competizione internazionale giovanile. Sono state consultate sia la Commissione Competizioni per Club UEFA che l'Associazione Club Europei ed entrambe hanno condiviso l'idea di cancellare in via eccezionale l'edizione di questa stagione della UEFA Youth League".