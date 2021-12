Ex Inter, Cancelo aggredito e rapinato in casa: “Codardi. La mia famiglia…”

Brutta disavventura per l'esterno portoghese e per la sua famiglia, derubati all'interno della loro abitazione

Brutta disavventura per Joao Cancelo: l'ex esterno dell'Inter, oggi punto di forza del Manchester City di Guardiola, nella giornata di ieri è stato aggredito e rapinato da alcuni malviventi all'interno della sua abitazione. Il portoghese ha raccontato l'accaduto su Instagram: "Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro codardi che hanno ferito me e hanno cercato di farlo alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che accade. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone così meschine. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene. E dopo tanti ostacoli nella mia vita, questo è solo uno in più che supererò. Fermo e forte come sempre".