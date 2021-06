UFFICIALE – Portogallo, Cancelo positivo al Covid: al suo posto convocato Dalot

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Portogallo ha annunciato che Joao Cancelo è risultato positivo al Covid

"Il nazionale Under 21 Diogo Dalot si unirà alla delegazione della Nazionale a Budapest per preparare il suo debutto a Euro 2020. Il giocatore del Milan sostituirà João Cancelo, risultato positivo al covid-19 a seguito di un test antigenico rapido effettuato questo sabato dal FPF Health and Performance Unit. Le autorità sanitarie ungheresi sono state immediatamente informate e il giocatore – che sta bene – è stato posto in isolamento. In conformità con il protocollo covid-19 definito dalla UEFA prima delle partite di EURO 2020, sabato tutti i giocatori e i membri dell'entourage sono stati sottoposti ai test RT-PCR. I risultati, ad eccezione di João Cancelo, sono stati negativi".