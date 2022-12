Candela: “Roma, segui Mourinho: è vincente come Capello”

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex giocatore Vincent Candela ha parlato così della Roma e non solo

Alessandro Cosattini

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex giocatore Vincent Candela ha parlato così della Roma e non solo. “Nella As Roma anche se ho cambiato ruolo, sono sempre innamorato di questa città, di questi colori, di questa gente. Io tifo per la Roma, parlo sempre con tanto amore di questa squadra, anche nei momenti di difficoltà”.

La Roma in Giappone ha mandato in campo tanti giovani.

“In una tournèe come questa non è mai facile per l’allenatore e i giocatori. Però la squadra al primo anno di questa società ha portato un trofeo a casa. Era importante e non era scontato. Sono stato contento e lo sarei stato di più se fossimo arrivati quarti. Quest’anno l’obiettivo è fare sempre meglio per arrivare in Champions, ma non è facile. Ci sono stati tanti infortunati, Dybala ci manca, non ci voleva il derby. Prima della partita con la Lazio stavamo andando bene, poi con quella sconfitta c’è stato un calo. Ibañez diventerà uno dei difensori più forti al mondo, ma deve lavorare un po’ sulla concentrazione. Dispiace per quel gol, da allora è cambiato qualcosa. Ma il campionato è ancora molto lungo, ho molta fiducia in questa società, in Mourinho, in Tiago Pinto. Ho sempre avuto fiducia anche nei momenti difficili”.

Che analogie ci sono tra Capello e Mourinho?

“Sono due vincenti, sanno essere allenatori di grandi squadre. Puntano molto sulla gestione, del pubblico e della squadra. I risultati parlano per loro. Il lavoro sul campo di Mourinho non lo conosco, è molto diverso quello che è stato fatto in Giappone. So che Capello aveva un modo suo di lavorare durante la settimana, ma era sempre finalizzato a far dare il cento per cento ad ogni giocatore. Non ho mai parlato di calcio con Mourinho, non so come la pensa, ma nella gestione sono molto simili”.