Vincent Candela, ex bandiera della Roma, ne è sicuro: "Ora è tempo di pensare alla finale, non vedo un Siviglia superiore"

"Non voglio nemmeno pensare a Mourinho via dalla Roma oggi. Ora è tempo di pensare alla finale, non vedo un Siviglia superiore. La Roma ha tanta qualità, partendo dal suo allenatore, che le finali solitamente non le sbaglia. Vedo la mia Roma favorita"