Inter, svelati i candidati al premio speciale 2022 per la Hall of Fame

Per il secondo anno consecutivo il premio verrà assegnato dai possessori dei fan token $INTER attraverso un sondaggio su Socios.com

Fabio Alampi

Ogni edizione della Inter Hall of Fame porta con sé anche l’assegnazione del Premio Speciale, un riconoscimento che FC Internazionale Milano attribuisce a personalità o istituzioni che hanno segnato la storia interista dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto coniugando un impegno sociale che vada al di là del tifo.

Nella prima edizione della Hall of Fame il Premio Speciale è andato alla famiglia Moratti, per i tanti anni spesi al servizio della causa nerazzurra, con la conquista di trofei che hanno portato il Club sul tetto del mondo in due epoche differenti. Poi Astutillo Malgioglio: all’ex portiere dell’Inter è andato il riconoscimento BUU - Brothers Universally United, per sottolineare l’impegno a favore dei più deboli, degli indifesi e degli emarginati. L’edizione 2020 ha visto premiare Ernesto Pellegrini, presidente dello Scudetto dei record che, con la sua Fondazione, ogni giorno offre pranzi caldi a centinaia di persone in difficoltà. Il 2021 è stato l'anno di Peppino Prisco: a cento anni dalla sua nascita e a 20 dalla sua scomparsa, lo storico avvocato nerazzurro è stato ricordato, con il premio consegnato al figlio sul prato di San Siro.

Il Premio Speciale legato all’Hall of Fame 2022 verrà per la seconda volta assegnato grazie alla scelta dei tifosi dell’Inter: attraverso un sondaggio su Socios.com i possessori dei Fan Token $INTER sceglieranno a chi attribuire il prestigioso riconoscimento tra quattro possibili candidature.

Il sondaggio sarà attivo dal 31 gennaio al 7 febbraio e il vincitore del Premio Speciale verrà annunciato contestualmente alla premiazione dei calciatori che hanno fatto l’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter nell’edizione 2022 (per il momento sono stati svelati quelli relativi alla categoria portieri e difensori: Bordon e Maicon).

Sono tre le candidature per il Premio Speciale. Si tratta di Karl-Heinz Rummenigge, dell'associazione I Bindun e del Comitato Maria Letizia Verga.

Karl-Heinz Rummenigge Nato a Lippstadt il 25 settembre 1955, approda all’Inter nell’estate del 1984 dopo un lungo corteggiamento. Quando arriva in nerazzurro ha già, nella sua bacheca, due Palloni d’Oro, vinti consecutivamente nel 1980 e nel 1981. Campione straordinario: potenza ed eleganza, gol pesanti e reti spettacolari. All’Inter tre stagioni, lasciando come eredità perle indimenticabili e un legame con la maglia nerazzurra saldissimo. Non avendo conquistato trofei in maglia Inter, non rientra tra i possibili candidati alla Hall of Fame, per questo la sua candidatura al Premio Speciale.

I Bindun In lombardo significa “girovaghi”: sono un gruppo di amici che dal 1982 si impegnano per regalare sorrisi a chi, dalla vita, ha ricevuto poco. Calciatori, sportivi, persone di buona volontà: tutte insieme con l’obiettivo di aiutare chi soffre con serate di spettacolo, sfide canore, partite di calcio, eventi sportivi. Tra i fondatori del progetto autentiche bandiere nerazzurre: Beppe Bergomi, Beppe Baresi, Riccardo Ferri. Negli anni, tra le opere realizzate, ci sono comunità educative per minori, comunità alloggio, strutture per persone con disagio psichico. Sport buono e pulito, solidarietà e spirito di amicizia: il tutto, con una profonda anima nerazzurra ad animare l’associazione.

Comitato Maria Letizia Verga Tornare a giocare è già un po’ come guarire. È questo lo spirito con il quale l’Inter segue in prima linea i progetti dell’associazione “Comitato Maria Letizia Verga”, che dal 1979 ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita delle bambine e dei bambini colpiti da malattie ematoncologiche. Iniziative, inviti allo stadio, momenti in campo con la collaborazione di Inter Campus: momenti colorati di nerazzurro per i bambini del Centro di Oncoematologia dell'Ospedale di Monza per testimoniare l'importanza dello sport nel recupero dalle leucemie e linfomi dell’infanzia.

(inter.it)