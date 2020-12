Caso Candreva alla Samp, Di Marzio: “Ranieri si è sentito tradito perché…”

Alla Samp è scoppiato il caso Candreva. L’ex giocatore dell’Inter non è stato convocato dall’allenatore per la partita con il Verona perché poco sintonizzato sugli obiettivi della squadra. Sembra una rottura definitiva tra il calciatore e il tecnico che mette nei guai pure l’Inter. E di cui ha parlato: “Forse Ranieri è rimasto male per il fatto di aver spinto lui a far arrivare alla Samp Candreva per chiedere alla proprietà un sacrificio in quel momento e per un contratto pluriennale. Si è sentito forse di fronte agli altri un po’ tradito”.

(Fonte: SS24)