Candreva, foto di gruppo sui social: ha un messaggio per tutta l’Inter

C’erano stati tanti fischi ad un certo punto a sottolineare le sue prestazioni deludenti. Ma con Conte, Antonio Candreva si sta riprendendo spazi e stima. Anche sui social ha molto seguito. Molto dipende anche dalla forza del gruppo. L’allenatore nerazzurro lo sottolinea spesso che i suoi ragazzi si sono sacrificati l’uno per l’altro nei momenti difficili degli infortuni e li vede tutti dalla sua parte. L’esterno destro è tra gli uomini che considera di fiducia e il giocatore tiene uniti i compagni anche sui social. Nell’ultimo post il messaggio è rivolto a tutti: “Andiamo a divertirci”, ha scritto in un post. Perché forse è lo spirito che cambia tutto e aiuta a tenere la barra dritta in avanti.