Giornata di allenamenti in casa Inter in vista dell’esordio in campionato per la squadra di Conte. Anche Antonio Candreva ha svolto la sessione odierna in quel di Appiano: l’ex Lazio, poi, ha pubblicato una foto su Instagram con un commento mirato: “Guardando avanti”, il post di Candreva che ha ricevuto anche il ‘feedback’ di Mauro Icardi: “Mamma mia che capelli…”, il commento dell’attaccante del PSG.

/