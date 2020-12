Candreva, c’è uno scenario futuribile: ecco perché potrebbe tornare all’Inter

L’allenatore- spiega La Gazzetta dello Sport – sta aspettando le sue scuse. È stato lui a volerlo alla Samp ma evidentemente non ha visto l’atteggiamento giusto. Avrebbe voluto parlargliene ma pare che Antonio, in due diverse occasioni, abbia evitato il confronto. Quindi il tecnico lo ha messo fuori squadra condividendo il suo provvedimento con il presidente Ferrero e i dirigenti blucerchiati. Le scuse potrebbero riportare in campo l’esterno ma non sono ancora rinnovate. Il riscatto del cartellino è fissato per febbraio. Il calciatore potrebbe tornare all’Inter ma la società nerazzurra perderebbe i soldi della cessione e avrebbe in rosa un giocatore che non rientra nei piani di Conte. “Uno scenario, questo, comunque futuribile, perché nessuno ad oggi ha intenzione di perderlo“, sottolinea la rosea.