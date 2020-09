Inter, Pedullà: Candreva Samp-fatta. Ora il Genoa aspetta la risposta di Ranocchia

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport, conferma la chiusura della trattativa per il trasferimento di Candreva alla Sampdoria. “Accostato ad almeno altri tre club senza che ci fossero i presupposti o una parvenza di trattativa, vi avevamo raccontano come i dialoghi con l’Inter fossero indirizzata verso un felice esito. C’era il via libera, ora ci sono anche gli accordi definitivi. Al club nerazzurro andranno 2,5 milioni“, sottolinea.

C’è ora da attendere per capire quale sarà il futuro di Ranocchia. Ieri il giocatore ha incontrato in centro il suo agente. Secondo il giornalista, il difensore dell’Inter è interessante per tre diversi club che sta valutando le proposte che gli sono state fatte. Ma il Genoa spera di avere il suo sì. Definite le trattative in uscita, l’Inter si muoverà per portare a Milano Darmain, come da promessa fatta al Parma.

(Fonte: alfredopedulla.com)