Sampdoria, aria di derby per Candreva: sfida il Milan e cerca il poker. Come in Inter-Parma…

Antonio Candreva si prepara a sfida il Milan in quello che per lui è un vero e proprio derby. Il 33enne ex Inter sta trovando in questa stagione con la Sampdoria la continuità di prestazioni che mancavano da tanto.

La Gazzetta dello Sport sottolinea le ottime prove con la maglia blucerchiata dell’esterno romano: “L’esordio col Benevento lo aveva già reso chiaro: pronti-via, assist al bacio per Colley. La partita contro il Torino dell’ultimo turno è servita per rafforzare il concetto: prima un gol su intuizione di Quagliarella (non considerato assist per il rimpallo su Rincon), poi il suggerimento al bacio per il “27” che ha momentaneamente ribaltato il risultato. Un’accoppiata di bonus che non gli riusciva esattamente da un campionato: in Inter-Parma, nona giornata del 2019-20, Candreva segnò un gol e servì un assist a Lukaku. Fu 2-2 anche in quel caso“.

A impressionare è il feeling con Fabio Quagliarella: “Si cercano, si trovano e soprattutto pungono. Gol a parte, la coppia ha duettato praticamente a memoria, come se giocasse insieme da una vita e non da pochi mesi“.

Domani c’è il Milan in una sfida dal sapore particolare per Candreva: “Ai rossoneri ha già segnato 3 reti, ma le ultime risalgono ai due derby della stagione 2016-17: fu 2-2 sia all’andata che al ritorno, e Candreva timbrò il cartellino in entrambe. Lo allenava Stefano Pioli, mister delle sue ultime stagioni in doppia cifra (alla Lazio), che domenica sarà in panchina dalla parte opposta. Il tecnico tornerà al suo posto in campionato dopo lo stop per il Covid, ad attenderlo un ex che è ritornato a volare“.