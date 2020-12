Gds: “Sampdoria, Candreva non convocato per motivi comportamentali: i dettagli”

La Sampdoria ha bisogno di punti e Claudio Ranieri vuole una squadra sul pezzo e pronta a dare tutto per ottenerli. Ma non tutti sembrano pienamente concentrati sull’obiettivo. Antonio Candreva, infatti, è stato lasciato a casa dal tecnico per motivi comportamentali.

“Questa la decisione presa oggi da Claudio Ranieri – spiega La Gazzetta dello Sport -, in totale condivisione con il presidente sampdoriano Massimo Ferrero e la dirigenza, in quanto il giocatore negli ultimi tempi sarebbe stato poco “sintonizzato” sulle necessità del gruppo blucerchiato.

Una scelta adottata dal tecnico romano per una migliore gestione del gruppo. Non c’è stato, insomma, un episodio singolo che ha portato a questo provvedimento. Ma un comportamento generale del giocatore che, secondo Ranieri, non è quello di un calciatore totalmente calato sul piano mentale sulle frequenze Samp”.