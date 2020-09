Candreva blocca l’Inter. L’esterno prende tempo con la Samp, aspetta due offerte ‘migliori’

Il futuro di Candreva sembra lontano dall’Inter. L’esterno ha capito di non essere più al centro del progetto di Conte e si sta guardando intorno per scegliere la destinazione a lui più gradita. La squadra più vicina a Candreva sembrava essere la Sampdoria, col presidente Ferrero che si era anche esposto nei giorni scorsi riguardo al giocatore.

Ma l’esterno avrebbe messo l’offerta blucerchiata in stand-by, per valutare altre due proposte. Candreva, secondo quanto si legge sul Secolo XIX, ha preso tempo con la Samp per aspettare le proposte di Fiorentina e Atalanta.