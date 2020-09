Candreva, Ranieri e Ferrero al telefono per convincerlo. E sull’esterno spunta anche una big di A

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Antonio Candreva. Sull’esterno, ai margini del progetto di Conte, ci sarebbe il forte interessamento della Samp, ma il club blucerchiato non è il solo sulle sue tracce.

“La Samp conta di avere a disposizione almeno per la gara di Firenze Candreva, nei confronti del quale il pressing personale di Ferrero e Ranieri, che lo avrebbero anche chiamato al telefono per convincerlo, continua e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Il problema è che Candreva ha sul piatto altro interessamenti, per esempio Fiorentina e Atalanta, ma secondo alcuni starebbe monitorando le manovre del Napoli che in caso di cessioni sugli esterni potrebbe puntare su di lui”, spiega Il Secolo XIX.