Ex Inter, Candreva dopo il gol: “Vittoria voluta”. La dedica è speciale…

L'ex centrocampista dell'Inter Antonio Candreva ha parlato dopo il match tra la Sampdoria e il Torino, deciso da una sua rete

Antonio Candreva, ex calciatore dell'Inter e ora alla Sampdoria, ha commentato il successo dei blucerchiati contro il Torino ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Complimenti alla squadra, è stata una vittoria voluta. Ci tenevamo molto a riscattarci dopo la partita di Bologna e ci siamo riusciti. Siamo stati concentrati e in partita fino al recupero. Una grande prova di carattere da parte nostra, di tutta la squadra: sempre attenta e orgogliosa. Salvezza? Non dobbiamo fare calcoli, anche perché non sempre tornano come uno vorrebbe. Ora ci godiamo questa vittoria, poi pensiamo partita dopo partita".