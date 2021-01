Candreva: “Fatto male quando dovevamo ad una grande come l’Inter. Vittoria meritata”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Sampdoria, Antonio Candreva, ex esterno dell’Inter oggi in blucerchiato, ha commentato così la vittoria dei liguri sui nerazzurri: “E’ importante per il nostro cammino, ci dà autostima battere la prima della classe. Oggi grande forza, siamo stati compatti e umili: abbiamo fatto male quando dovevamo ad una grande squadra, vittoria meritata. Il gol lo dedico ad Allegra, tra pochi giorni arriverà il nostro secondo figlio. Sono contento per la squadra: grande prova contro una grande squadra. Dà un bello slancio per le prossime partite, dobbiamo essere quelli di oggi: guardiamo partita dopo partita e ce la giocheremo con tutti”.