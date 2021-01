Cannavaro: “Sono pronto per allenare in Europa. Finale persa col Jiangsu? In due partite…”

Intervenuto durante la BoboTV su Twitch, l’allenatore del Guangzhou Evergrande Fabio Cannavaro ha parlato così del suo percorso in Cina:

“Quest’anno la società ha puntato su giocatori brasiliani e naturalizzati per la Nazionale, la squadra è forte. Finale persa? Nella prima partita contro lo Jiangsu non ci hanno tirato mai in porta, nella seconda due tiri in porta e due gol. Ho fatto tutto questo percorso perché dovevo fare esperienza e crescere come allenatore e capire tante cose, sono cambiato dal 2015. Oggi mi vedo con più conoscenze, ho un mio sistema, non è semplice anche per il problema di lingua ma in tre anni sono arrivato secondo, primo e secondo. Mi sento pronto per l’Europa, ho un contratto importante e delle clausole importanti però sto bene e mi sento pronto di tornare, forse non so in Italia, all’estero si vede un calcio diverso. Voglio mettermi in gioco, capire se il mio sistema può funzionare in Europa, pur sapendo che in Cina mi sono confrontato con allenatori bravi”.