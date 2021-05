Cannavaro: “Il Var non sta aiutando gli arbitri. Inter squadra molto forte. Conte…”

Ospite di 90° minuto, Fabio Cannavaro ha commentato i diversi errori arbitrali in Serie A che nelle ultime giornate stanno facendo discutere

Ospite di 90° minuto, Fabio Cannavaro ha commentato i diversi errori arbitrali in Serie A che nelle ultime giornate stanno facendo discutere. L'ultimo in ordine di tempo il rigore concesso alla Juve per un non fallo di Perisic su Cuadrado. "Vedo che il nostro calcio non è cambiato, al di là degli errori arbitrali, ci sono sempre tante polemiche. Io penso che guardando quelli che c'è in giro per il mondo, non sarei così tanto scontento dei nostri arbitri in Italia".