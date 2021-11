Cannavaro: “Inter-Napoli può essere decisiva: Inzaghi deve vincere o almeno…”

Le parole dell'ex difensore: "Il Napoli ha tanto del suo allenatore, che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista, toccando sempre le corde giuste"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha parlato così in vista della sfida di domenica prossima tra l'Inter e il Napoli: «Premesso che è ancora presto, che i campionati si decidono a marzo, che poi verrà la Coppa d’Africa e tutto il bla-bla-bla che conosciamo, Inter-Napoli può incidere in maniera anche definitiva o almeno indirizzare la stagione. Inzaghi deve vincerla, almeno non perderla, per non ritrovarsi troppo distante; e Spalletti vorrà invece una risposta chiara in uno scontro diretto: è consapevole che gare del genere valgano più delle altre per l’autostima del gruppo. E fanno la differenza non solo aritmeticamente. Il Napoli ha tanto del suo allenatore, che sa essere contemporaneamente leader e aziendalista, toccando sempre le corde giuste».