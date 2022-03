Cannavaro: “L’Inter ha perso smalto ed entusiasmo. Allegri un bugiardo…”

Intervistato da il Mattino, l'ex difensore azzurro parla del momento dell'Inter e della corsa scudetto

Gianni Pampinella

Intervistato da Il Mattino, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto. Questo il pensiero dell'ex difensore azzurro: "Il Napoli? È lì, se la gioca. Ha un gruppo compatto, che si conosce da anni. E Spalletti ha avuto un grande merito: non ha mollato mai. E la squadra non ha perso contatto con la vetta della classifica anche nel momento buio delle assenze di Osimhen, Anguissa, Koulibaly e di tanti altri. Assenze pesantissime. Eppure è in quelle settimane il capolavoro di Spalletti. Non ha consentito ai superstiti azzurri darsi alibi".

Un grande merito del tecnico?

«Un miracolo. Restare in scia e adesso giocarsela ad armi pari. Però io mi stupisco ma fino a un certo punto: anche con Rino (Gattuso, ndr) questa squadra aveva raggiunto alte vette di prestazioni e di affidabilità. E il gruppo è lo stesso».

Dopo la sconfitta con il Milan il morale sembrava a pezzi.

«Vero che non è mai bello uscire dalle coppe europee, ma l’eliminazione da parte del Barcellona ha aiutato a rialzarsi in fretta: la testa è andata tutta alla corsa per lo scudetto. E le energia mentali sono fondamentali».

L’Inter sta dando una grande mano a tutti?

«Anche con la Fiorentina ho visto delle difficoltà ed è difficile da capire perché da un certo momento in poi i nerazzurri hanno perso smalto, persino entusiasmo. Ho visto venir meno una di quelle doti che avevano: vincere le partite sporche. Non hanno più questa capacità. E non è una questione di poco conto per chi vuole vincere un campionato».

Appunto, come si arriva davanti a tutti in questa volata dove tutti sgomitano?

«Bellezza o bruttezza del gioco vanno messe da parte. Sinceramente? A chi volete che importi a questo punto. Conta essere essenziali, sfruttare gli episodi. Bisogna andare in campo e vincere. Punto e basta».

Su questo c’è Allegri che è un maestro.

«Max è un bugiardo quando dice che non ci crede alla rimonta per lo scudetto. Lui più lo ripete e più penso che davvero è convinto di poterci riuscire. E fa pure bene. Dopo la sosta c’è l’Inter e quella partita ci dirà tante cose».

(Il Mattino)