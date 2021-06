Cannavaro: “Italia, bivio Belgio. Lukaku può risolvere la gara in un attimo. Ma…”

L'ex capitano della Nazionale ha parlato della gara tra la formazione di Mancini e quella di Martinez

«Questa Italia è cresciuta tanto, somiglia a sé stessa».Fabio Cannavaro rifiuta il paragone con il passato. Pensa che la Nazionale italiana stia facendo un percorso importante all'Europeo e la squadra gli piace molto. Lo ha detto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: «Non si realizza una striscia di 31 risultati utili se non c’è sostanza. Con il Belgio siamo a un bivio. Bisogna coniugare bellezza e risultato ed è logico che andando avanti sale la tensione e tutto si può complicare in un attimo. E poi ci vuole un po’ di fortuna. Se mancheranno De Bruyne ed Hazard sarebbe una bella fortuna, ma non si possono preparare le gare partendo dalle assenze. Non si può risolvere poi nulla con l'uno contro uno».