Cannavaro: “Scudetto aperto a 4 squadre: la Juve non molla mai quando è lì”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabio Cannavaro , ex centrale e oggi allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Può succedere di tutto, quando c’è la partita che può fare la differenza, succede sempre qualcosa. Quando qualcuno deve staccare, nessuno lo fa. Ci sono ancora tanti punti in palio, è aperto».

Aperto per tre o aperto per quattro?

La Juve ha 6 punti in meno del Milan, 4 di Napoli e, per ora Inter. Cosa può avere in più per sperare?