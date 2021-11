P. Cannavaro: “Scudetto? Sarà lotta tra Inter, Milan, Napoli e Atalanta”

Le parole dell'ex difensore: "Inter, Milan e Atalanta sono con il Napoli le quattro che lotteranno fino alla fine per lo scudetto"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Paolo Cannavaro, ex difensore del Sassuolo, ha parlato così in vista della sfida di domani tra i neroverdi e il Napoli: «Inter, Milan e Atalanta sono con il Napoli le quattro che lotteranno fino alla fine per lo scudetto. In questa stagione non c'è un ammazzacampionato e questo significa che ci sarà una bella volata. In cui l'ambiente di Napoli ha bisogno di capire più degli altri un passaggio chiave».

Quale?

«Che non si vince a punteggio pieno. Sembra una battuta, ma non è possibile vedere queste tragedie ogni volta che c'è una frenata della squadra. Vero, tutto il mondo è paese, non è che altrove non avvenga lo stesso. Ma come tutte le volate, basta arrivare un punto avanti agli altri. Non è una corsa a conquistare 100 punti. Anche perché non conosco squadre che hanno vinto titoli vincendo tutte le partite».

Dopo la sconfitta con l'Inter le critiche sono state severe?

«E poco costruttive. Un conto sono le analisi, un conto i giudizi. Così come c'è troppo entusiasmo per il 4-0 alla Lazio: con il Sassuolo è un altro test importante, ma non è una catastrofe se non dovesse riuscire a vincere».