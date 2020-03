Cannavaro: “La gente deve stare a casa. Durata del virus? Chi fa previsioni perde tempo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Fabio Cannavaro, ex difensore e oggi allenatore del Guangzhou Evergrande, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus: “Io sono in quarantena, pur essendo stato fuori dalle zone a rischio ho passaporto italiano: ho fatto più volte tamponi ed esami, ma il governo mi ha imposto la quarantena per 14 giorni. Sono a casa e non ho contatti con nessuno. La situazione qui migliora, la situazione è stata gestita in modo esemplare: in strada non c’era nessuno, solo i militari. Era vietatissimo uscire. Dopo tre mesi la Cina sta tornando alla normalità, il virus è sotto controllo. Io ho paura che in Italia la situazione possa durare più a lungo di altri 15 giorni. Bisogna insistere sul far stare la gente a casa. Bisogna fare compattezza, ci si tira fuori solo con leggi rigide e pugno duro per dare la possibilità a chi è in ospedale di curare chi ne ha bisogno.

Noi campioni del mondo abbiamo iniziato una raccolta fondi per potenziare le strutture regionali. In questo momento quello che manca sono le attrezzature. E’ dura, lo sappiamo, ma non si deve mollare. La decisione dell’Uefa? La cosa più importante è controllare il virus: il picco in Italia non è arrivato, questo mi preoccupa. Nessuno può fare previsioni, chi le fa perde tempo: è inutile parlare di futuro, non siamo sicuri del presente. Il virus corre, anche giovani e donne sono a rischio. La gente deve stare a casa. E’ dura stare lontani dalla famiglia e dagli amici, però ho dato leggi dure a casa perché l’unico modo per stare lontano dal virus è non uscire. L’importante è che il governo capisca di mettere regole dure per controllarlo: in Cina alla gente che viene da fuori fanno il tampone e mettono in quarantena.