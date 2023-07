Fabio Cannavaro, ex difensore, ha risposto così alla domanda su chi lo intriga di più in vista del prossimo anno

Nel corso della presentazione del calendario della Serie A 2023/24, Fabio Cannavaro, ex difensore, ha risposto così alla domanda su chi lo intriga di più in vista del prossimo anno: "Marcus Thuram mi intriga, l'ho seguito molto in questi anni. E' un ragazzo molto forte, è un giocatore che qui Italia potrà fare veramente bene".