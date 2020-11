Canovi: “Conte? Non è andato via ad agosto, dovranno mandarlo via a calci. Marocchi ha ragione”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto procuratore Dario Canovi non ha usato troppe parole al miele per analizzare il lavoro svolto in questa stagione sulla panchina dell’Inter da Antonio Conte:

MAROCCHI HA RAGIONE – “Non è un Real Madrid vero, ma che stenta con tutti nella Liga ora. Quindi non è questo grande avversario. Ho visto Marocchi intervistare Conte l’altro giorno e gli do ragione. Quando l’Inter viene lasciata libera, diventa pericolosa. Quando deve applicare quello che Conte ritiene il bel gioco, si intoppa”.

VIA – “Se Conte non se n’è andato via lo scorso anno, lo dovranno mandare via a calci”.

(Fonte: TMW Radio)