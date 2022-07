Canovi: “Dybala svincolato? Dimostra la crisi attuale. E’ difficile trovare…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Dario Canova, agente di mercato, ha parlato così della situazione di Paulo Dybala: "Quanti giocatori bravi sono svincolati e ancora liberi? È la dimostrazione di quello che è la crisi attuale. Tanti giocatori che nelle passate stagioni avrebbero trovato squadra in 24 ore, adesso hanno difficoltà a trovare squadra anche a causa delle commissioni. I giocatori adesso si stanno rendendo conto che non è più un grande vantaggio svincolarsi. Nel resto del mondo e non solo in Europa è difficile trovare club disposti a pagare 7/8 milioni di ingaggio".