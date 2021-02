Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Dario Canovi è tornato sul mancato scambio Dzeko-Sanchez.

Questo il pensiero dell’operatore di mercato: “Una follia pura per la Roma e un’operazione intelligente per l’Inter. Fortunatamente per i giallorossi la situazione è rientrata e hanno fatto ragionare Fonseca. Quest’operazione per la Roma non avrebbe avuto alcun senso“.

(Tuttomercatoweb.com)