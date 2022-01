Canovi: “Inter, Gosens giocatore fortissimo. Sensi alla Sampdoria mi stuzzica”

Il commento dell'operatore di mercato sulle ultime mosse di mercato: Gosens in entrata e Sensi in uscita in casa Inter

Alessandro De Felice

Il procuratore Alessandro Canovi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato degli ultimi affari di mercato.

Che ne pensa del caso Vlahovic-Juve? E di Gosens all'Inter?

"E' un'operazione importantissima per la Juventus. Mi sorprende in positivo che la Juventus sia riuscita a prendere un giocatore di questo livello quando sembrava destinato a mercati più ricchi. Devo fare i complimenti, un'operazione intelligente e il giocatore può cambiare gli equilibri in chiave zona Champions. Per il resto l'Atalanta perde un giocatore importante come Gosens, e l'Inter ha preso un giocatore fortissimo. Vedremo come l'Atalanta riuscirà a sostituirlo. Se Gasperini ha dato l'ok alla cessione vuol dire che ha l'alternativa".

Quale il colpo che la stuzzica di più finora?

"Tolto Vlahovic, la Roma ha fatto vedere dei colpi non eclatanti ma mirati, e che stanno rendendo. La Juventus ha accelerato per non perdere il posto in Champions ed evitare sorprese che arrivavano dall'estero. E' un mercato interessante per squadre che devono risolvere certe problematiche. Vedremo come si rafforzeranno Genoa, Samp, Venezia. Sensi alla Sampdoria mi stuzzica, perché è un giocatore interessante. Può dare un grande contributo al campionato dei doriani".