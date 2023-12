Canovi: “Il Milan non all’altezza dell’Inter. Scudetto? C’è una grande differenza”

"Se uno guarda le due rose non dovrebbe esserci partita. Al di là delle coppe o meno. Tra Inter e Juve c’è una grande differenza. I nerazzurri dovrebbero vincere il campionato con notevole distacco. Però i bianconeri hanno un allenatore che non li fa certo giocare bene ma vincono. E nel calcio vincere è determinante".

"Sicuramente dal Milan, che non ha le qualità per essere avversario dell’Inter. Anche il Napoli potrebbe fare qualcosa. Come la Juve a centrocampo, anche se non credo che avrà tanto da spendere".