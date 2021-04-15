VIDEO / InterTube 2020/2021, Milan-Inter 0-3: Lukaku, gol stratosferico

L'agente e operatore di mercato, Dario Canovi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della Serie A.

Tra i temi caldi c'è la capolista Inter: "Il prossimo anno vorrà ancora di più. La società cinese non può non trovare un acquirente all'altezza della storia dell'Inter. Per l'Europa non credo che gli manchi molto. C'è bisogno di un giocatore per ogni reparto, che possa sostituire i titolari. Ormai le squadre sono di 18 giocatori di livello. Ce lo insegna il Bayern, che ha perso con il Psg per non avere un sostituto all'altezza di Lewandowski".

Canovi ha parlato anche della sfida di domenica sera tra il Napoli e i nerazzurri: "È una di quelle partite da tripla. Se la difesa dell'Inter è quella delle ultime giornate sarà molto difficile fargli gol. È la forza della squadra nerazzurra. Poi Lukaku e Lautaro un gol lo fanno sempre. È leggermente favorita l'Inter".