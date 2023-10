Canovi: “KO Italia? Tutto normale, non siamo all’altezza: pieni di problemi”

Le parole del procuratore: "Magari alla fine ci qualificheremo agli Europei. Ma a meno che non nascano dei talenti, non faremo una lunga strada"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Dario Canovi, agente, ha parlato così della sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra: “Tutto normale. Non siamo all’altezza delle squadre importanti. Questo è il risultato di un calcio italiano pieno di problemi. Magari alla fine ci qualificheremo agli Europei. Ma a meno che non nascano dei talenti, non faremo una lunga strada. Nonostante l’allenatore sia uno dei migliori al mondo”.