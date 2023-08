D. Canovi: “Inter, Balogun può fare la differenza. E si è molto sottovalutato l’arrivo di…”

Inter e Juventus, come valuta il loro mercato?

"L'Inter direi che il mercato più o meno lo ha già completato, manca solo una punta centrale. Quello della Juventus è in piena evoluzione, non si sa se arriverà Lukaku e andrà via Vlahovic. Per me si è sottovalutato molto l'acquisto di Cuadrado, che penso abbia ancora da dare al calcio e manca uno così che salta l'uomo all'Inter".