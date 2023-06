Canovi: “Osimhen via dal Napoli? Inter fece il triplete vendendo Ibra”

Dario Canovi, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Mbappè non credo possa andare via dal Psg, non penso vada al Real perché gli spagnoli puntano su Kane, difficilmente andrà via, è lui ad avere in mano la squadra, il suo entourage è molto influente e potente. Lo scorso anno il rinnovo contrattuale ha messo in mano a Mbappé la leadership dello spogliatoio e tecnico.