Canovi: “Scudetto? Il campionato non è ancora chiuso. Il gap con la Premier…”

"Chi è causa del suo dolore pianga se stesso. Il calcio italiano è colpevole di questa situazione. In Lega hanno continuato a litigare senza fare mai nulla di costruttivo e hanno perso la possibilità di farci diventare il campionato più bello del mondo. Non hanno capito che avrebbero dovuto seguire la Premier League. Se in Italia avessimo cercato di costruire gli stadi in maniera più decisa si sarebbero realizzati, come hanno fatto Juventus, Atalanta, Udinese e Frosinone. Chi l’ha voluto veramente c’è riuscito".