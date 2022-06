Canovi: “Ho trattato Dodò con l’Inter prima che prendesse Dumfries”

Intervistato da Firenzeviola.it, Dario Canovi ha svelato un retroscena di mercato su Dodò, giocatore dello Shakhtar, e l'Inter. "Io Dodo l’ho trattato l’anno scorso con una squadra italiana. L’Inter, prima che prendesse Dumfries. Conosco il d.s. dello Shakhtar e voleva 25 milioni. Che poi, intendiamoci, non è che Dodo non abbia mercato, anzi, ne ha un po’ ovunque. Per questo dico che lasciarselo sfuggire per pochi milioni non sarebbe intelligente".