Cantona: “Mondiale in Qatar? Non mi interessa. Il modo in cui hanno trattato…”

L'ex giocatore del Manchester United entra in tackle sul prossimo mondiale che si disputerà in Qatar

Fin dall'assegnazione, il Mondiale in Qatar ha sempre diviso e fatto discutere. Anche Eric Cantona si è detto contrario a disputare il Mondiale in Qatar e, come spesso capita, l'ex campione dello Unite non è stato tenero nei giudizi. "Il Qatar non è il paese del calcio. Non sono contrario all'idea di organizzare un Mondiale in un Paese dove è possibile sviluppare e promuovere il calcio, come in Sud Africa o negli Stati Uniti negli anni '90".